Журналист назвал главную задачу властей Украины на ближайшие десятилетия

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Журналист и публицист Виталий Портников полагает, что властям Украины в ближайшие десятилетия нужно решить одну задачу — сократить отставание страны от цивилизованного мира.

Мировая экономика быстро меняется, через 25-40 лет украинцы не узнают современный мир, в нем будут господствовать искусственный интеллект, высокие технологии, "зеленая" энергетика, рассказал журналист на чате в Главреде.

По словам собеседника, сейчас не стоит думать о том, в каких сферах наша страна может стать ведущей, поскольку все эти сферы исчезнут быстрее, чем мы получим в них лидерство.

"Надо думать о том, чтобы создать для украинцев равные шансы с другими европейцами для реализации своих возможностей, чтобы сократить отставание Украины от цивилизованного мира. Вот задача, которую мы должны решить в ближайшие 25-50 лет", — отметил Портников.