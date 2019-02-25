Концерты Maruv в России: Ганапольский предложил радикальное решение вопроса

Maruv на концерте / MaruvOfficial Facebook

Известный российский журналист Матвей Ганапольский, работающий в Украине, высказался по поводу победы в нацотборе на Евровидение-2019 певицы Maruv (Анны Корсун) активно гастролирующей в РФ.

"Я бы хотел напомнить, что в Российской Федерации работает больше миллиона украинцев. Они зарабатывают там деньги, многие из них платят налоги в России Да, в последнее время их число сокращается, но никому в голову не приходит обвинять их в сотрудничестве с врагом. Никто же не говорит: "Ты же украинец, почему ты в Москве делаешь ремонт квартир для россиян?", − написал он в блоге на Обозревателе.

Читайте также"Мои юристы вы*бут их за чашку кофе": Maruv заявила о давлении со стороны ОбщественногоГанапольский утверждает, что деятельность Maruv ничем не отличается от работы гастарбайтера.

"История с Евровидением выскочила наружу только потому, что она очень яркая и в центре внимания оказались артисты. Артисты ездят за деньгами и вот эта певица Maruv (хотя я ее не слышал и не могу оценить, насколько она подходит для Евровидения, да в этом разговоре это и не нужно), о ней заговорили ровно потому, что за нее проголосовали, как за участницу от Украины. Хотя на самом деле, она обычный гастарбайтер. Только гастарбайтер ремонтирует квартиры не под музыку", − написал он.

Далее, журналист прямо предложил властям Украины максимальное регламентировать поездки украинский артистов в Россию.

"Ведь, что происходит сейчас? Мы с вами спорим о морали. А мораль у каждого человека своя и она, по большему счету, чужому человеку не подсудна. Поэтому государство должно вспомнить, что история с MARUV или Анной-Марией, повторится ровно через год, на следующее Евровидение. Еще раз подчеркиваю, здесь должно вмешаться государство, которое, посмотрев в Конституцию, гарантирующую все свободы украинцам и политическую целесообразность, ведь идет война с агрессором, должно принять четкое решение, что можно, а что нельзя. Иначе спорам осуждением и оскорблениям не будет конца", − подытожил Ганапольский.

Напомним, ранее Maruv и ее творчество пылко распекла украинская певица Анастасия Приходько.