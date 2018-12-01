Журналист объяснил, почему Путин не рискнет напасть на Украину

1 декабря 2018, 11:23

Любой шаг президента России имеет цель, полагает аналитик.

Журналист полагает, что Владимир Путин не рискнет напасть на Украину, поскольку опасается полной блокады России
Владимир Путин не рискнет напасть на Украину, поскольку опасается полной блокады России, полагает журналист / Reuters

Украинский журналист Матвей Ганапольский считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин не рискнет напасть на Украину, поскольку опасается полной блокады РФ.

Никто не знает, что в голове у российского лидера, но он может все, говорится в блоге аналитика на Обозревателе.

"Любой его шаг имеет цель, и из этого нужно исходить. Редко даже сумасшедший человек режет себя ножом. Это же относится и к Путину, для которого власть в стране является высшей целью...", — отметил автор.

По его словам, во всех шагах президента РФ есть простой критерий: "должен быть сам Путин и должно быть само государство, которым он управляет". "Исходя из этого, мы исключаем атомную войну, войну с применением ядерного оружия, мы исключаем нападение на страны НАТО, от которого последует ответ", — добавил Ганапольский.

Журналист полагает, что в таком случае Россия останется, но не будет Путина. "Он будет или убит, или судим каким-то трибуналом.... Также мы исключаем нападение на страны Балтии. Они тоже являются членами НАТО и... будут защищены. Остается только одна страна, на которую он может напасть — это Украина", — подчеркнул автор.

Читайте такжеАгрессия в Керченском проливе: Волкер пригрозил России новыми санкциями США"Однако мне кажется, что Путин не рискнет этого делать, хотя существует несколько сценариев откровенного военного нападения, которые были бы ему выгодны. Мне кажется, что он опасается полной блокады России, которая равна уничтожению самой страны. Санкции могут быть запредельными и могут парализовать ее жизнь вообще", — считает Ганапольский.

В 2014 году ряд стран Запада ввели санкции против России из-за агрессии в отношении Украины. Позже западные государства расширяли и продляли ограничительные меры. В начале августа 2018-го США ввели против РФ "драконовские санкции", начал действовать их первый пакет.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения. Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, Порошенко его уже подписал.

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Россия Украина нападение агрессия Владимир Путин Матвей Ганапольский
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