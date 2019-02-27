Климкин рассказал, при каком условии в Украине нужно разрешать двойное гражданство

Павел Климкин / УНИАН

В Украине нужно ввести двойное гражданство − но ни в коем случае не страны-агрессора России.

Такое мнение высказал Павел Климкин, выступая на брифинге в Одессе возле свежепришвартованого ракетного эсминца американского флота Donald Cook, сообщает портал УНИАН.

"Я считаю необходимым разрешить двойное гражданство… Да, оно нам нужно. Однако ни при каких условиях не должно быть двойного гражданства со страной-агрессором. Это будет обсуждаться только после того, как они вернут нам Донбасс и Крым", – заявил руководитель украинских дипломатов.

Он также отметил, что двойное гражданство поможет привлекать в Украину на работу иностранных специалистов.

"Сколько может хороших профессионалов приехать из других стран, чтобы помочь нам в реформах", – подытожил Климкин.

Напомним, ранее Климкин объяснил, почему так много украинцев по-прежнему работают в России. Позднее СМИ нашли у него и президента Порошенко родственников в РФ и аннексированном Крыму.