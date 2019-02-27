"Изуродован до неузнаваемости": в Николаеве нашли мертвым мужчину, опубликованы фото 18+

Тело мужчины, скорее всего, подбросили к воротам дома, полагает эксперт.
В Николаеве в среду утром, 27 февраля, на улице обнаружили мертвым мужчину средних лет, его лицо было изуродованным до неузнаваемости.
Тело мужчины нашли на ул. 8-го Марта возле ворот дома №93, сообщают Новости N.
По данным эксперта, человек мертв не менее суток, поэтому, скорее всего, тело подбросили к воротам.
В Сети уже появились фотографии, на которых запечатлено тело мужчины. Внимание, снимки 18+!
Напомним, 22 февраля в Киеве недалеко от станции метро Черниговская у забора возле рельсов нашли мертвой голую женщину, по предварительным данным, на ее теле были следы насильственной смерти.