В Киеве обнаружили мертвым иностранного инструктора Нацгвардии

Боец выстрелил себе в голову из переделанного в травмат стартового пистолета

В Киеве на съемной квартире с огнестрельной раной головы обнаружен мертвым боец иностранного спецназа, который работал инструктором в подразделениях Национальной Гвардии Украины. Погибшего, 1982 года рождения обнаружила хозяйка квартиры.

Согласно предварительной следственной информации судебно-медицинского эксперта, иностранец покончил с собой, сообщает пресс-служба столичной полиции.

На месте происшествия изъяли стартовый пистолет, незаконно переделанный в травматический, и редакционное удостоверение одного из украинских интернет-ресурсов на имя погибшего.

Окончательный вердикт касательно причины смерти военного будет известен после судебно-медицинской экспертизы. Впрочем, правоохранители отметили, что, согласно показаниям знакомых погибшего, он в последнее время вел замкнутый образ жизни, а на странице в социальной сети оставил пессимистическое сообщение.

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Напомним, Военная прокуратура продолжает расследовать самоубийство солдата срочной службы Станислава Горвата, который 7 августа совершил самоубийство в учебном центре "Десна" в Черниговской области. По уточненным данным, он выпустил себе в голову автоматную очередь из 16 пуль.