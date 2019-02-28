В Киеве взорвали внедорожник, водитель авто попал в больницу

В четверг, 28 февраля, в Киеве на проспекте Героев Сталинграда, 28 в Киеве взорвался автомобиль Audi.

По данным ресурса Киев Оперативный, взрыв прогремел после того, как неизвестный бросил в авто гранату, водитель машины был госпитализирован.

Обстоятельства и причины взрыва автомобиля устанавливают правоохранители.

Как уточняет Информатор, на парковке возле жилого дома взорвался автомобиль Audi Q7.

По предварительным данным источник взрыва находился в районе переднего левого колеса. Пострадал Mercedes, который находился рядом. Взрыв был такой силы, что в соседнем доме затряслись стекла. Медики госпитализировали водителя Audi, который в этот момент был возле машины. Предварительно, пострадавший — киевлянин, житель дома, во дворе которого находилось авто.

Напомним, в центре Львова прогремел взрыв, есть пострадавший.