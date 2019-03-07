"Высокомерный и лживый": политолог объяснил, зачем Порошенко брал власть в Украине

Петр Порошенко брал власть в Украине ради денег, сообщил эксперт / president.gov.ua

Политолог и социолог Виктор Небоженко сообщил, что президент Петр Порошенко очень высокомерный и лживый человек.

Порошенко брал власть в Украине ради денег, а не ради каких-то реформ, и был уверен, что украинцы не способны сопротивляться, рассказал эксперт в интервью агентству Мир.

По словам собеседника, во время первого выступления после инаугурации украинский лидер показал 20 пустых страниц, сказал, что там будет программа реформы страны и стал "немедленно обогащаться и строить пирамиду коррупции".

Аналитик полагает, что если Порошенко во второй раз станет президентом, то у него вместо трех миллиардов (долларов — Ред.) будет семь, его окружение еще раз сменит свои фамилии и отправит свои семьи за границу, никто никого уже не будет стесняться.

"Когда его через 6 месяцев спросили, где программа (реформ — Ред.), он говорит: а Ющенко (третий президент Украины Виктор Ющенко — Ред.) вам показал программу только через два года", — сказал Небоженко.

Читайте такжеПорошенко зря решил "поиграть мускулами""Порошенко очень высокомерный и лживый человек. И он был уверен, что мы не способны сопротивляться. А еще потому, что он брал власть ради денег, а не ради каких-то реформ… Порошенко брал власть для того, чтобы решать свои проблемы. А реформы, война, безработица, нищета людей его мало интересовали…", — добавил эксперт.

Напомним, 25 мая 2014 года в Украине прошли внеочередные выборы президента, в первом туре победил Петр Порошенко. В начале лета — 7 июня — в Верховной Раде состоялась торжественная церемония инаугурации нового главы государства.

В конце декабря 2018 года в Украине стартовала президентская кампания. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00:00 29 марта, первый тур выборов запланирован на 31 марта. Количество зарегистрированных ЦИК кандидатов в президенты стало рекордным — достигло 44 человек.

Центризбиркомом должен установить результаты избирательной гонки до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, то состоится второй тур выборов (будет назначен на 21 апреля).