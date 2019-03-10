"Бандеровцы используют имя Шевченко": в Крыму отметили день рождения Кобзаря

В Симферополе у памятника Тарасу Шевченко 9 марта прошли мероприятия, посвященные 205-му дню рождения корифея украинской литературы и живописи.

По информации Крым. Реалии, сначала около постамента собрались пророссийские активисты под руководством депутата Симферопольского горсовета и бывшего коммуниста Сергея Ильичева. Они пришли на мероприятие под российскими флагами и с плакатом "Русская община Крыма".

Пришли к памятнику Кобзарю и представители так называемой украинской общины Крыма. На митинге глава подконтрольной Кремлю организации Анастасия Гридчина заявила, что Шевченко "не был русофобом", а сейчас "бандеровцы используют имя писателя в корыстных целях". Она также добавила, что Шевченко является "объединительным образом трех славянских народов".

На митинге неоднократно звучало, что Шевченко – это "российский писатель, художник и поэт". Участники мероприятия возложили цветы к памятнику знаменитому украинцу и прочли стихи. За порядком следили сотрудники пророссийской полиции и так называемой самообороны Крыма.

Затем к памятнику пришли проукраински настроенные граждане полуострова. Они принесли Кобарю букеты в сине-желтых тонах, декламировали стихи Шевченко, а также исполнили песню "Реве та стогне Дніпр широкий".

Напомним, во Львове и Виннице отменили выставку необычных портретов Шевченко из-за угроз радикалов. Организаторы ищут пути выхода из сложившейся ситуации.