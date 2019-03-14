Нардеп связал биопаспорта с деоккупацией Крыма / REUTERS

По данным Государственной миграционной службы, на 1 февраля 2019 года украинскими биометрическими загранпаспортами обзавелись уже более 140 тысяч жителей аннексированного Крыма.

"Страшный сон Кремля начинает становиться реальностью. Деоккупация Крыма началась!" — написал в Facebook советник мэра Киева и народный депутат Украины Дмитрий Белоцерковец.

В комментариях к посту политик добавил, что для жителей украинского полуострова иметь паспорт России в условиях аннексии становится необходимостью. Без этого документа люди не могут зарабатывать деньги или обратиться в больницы. Однако "биометрику получили наши граждане, которые связывают себя с Украиной".4

Несмотря на то, что Белоцерковец сам признает, что в Крыму живет более 2 млн украинцев – он считает эту цифру очень значительной.

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин призвал украинцев обсуждать двойное гражданство. "Однако мы не можем даже говорить о двойном гражданстве с Россией во время де-факто войны с ней", − заявил министр.

Напомним, террористы и россияне запустили новый фейк о паспортах РФ в "Л/ДНР". Соответствующее сообщение опубликовали представители Главного управление разведки украинского Минобороны.

Как сообщалось, Верховный суд подтвердил, что в украинских биометрических паспортах нет "метки зверя-антихриста". ВСУ поставил точку в длившейся несколько лет юридической тяжбе на религиозной почве.