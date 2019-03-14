"Реализуется страшный сон Кремля": нардеп привел наглядное доказательство деоккупации Крыма

Политик добавил, что для жителей украинского полуострова иметь паспорт РФ в условиях аннексии становится необходимостью.
По данным Государственной миграционной службы, на 1 февраля 2019 года украинскими биометрическими загранпаспортами обзавелись уже более 140 тысяч жителей аннексированного Крыма.
"Страшный сон Кремля начинает становиться реальностью. Деоккупация Крыма началась!" — написал в Facebook советник мэра Киева и народный депутат Украины Дмитрий Белоцерковец.
В комментариях к посту политик добавил, что для жителей украинского полуострова иметь паспорт России в условиях аннексии становится необходимостью. Без этого документа люди не могут зарабатывать деньги или обратиться в больницы. Однако "биометрику получили наши граждане, которые связывают себя с Украиной".4
Несмотря на то, что Белоцерковец сам признает, что в Крыму живет более 2 млн украинцев – он считает эту цифру очень значительной.
Ранее глава украинского МИД Павел Климкин призвал украинцев обсуждать двойное гражданство. "Однако мы не можем даже говорить о двойном гражданстве с Россией во время де-факто войны с ней", − заявил министр.
Напомним, террористы и россияне запустили новый фейк о паспортах РФ в "Л/ДНР". Соответствующее сообщение опубликовали представители Главного управление разведки украинского Минобороны.
Как сообщалось, Верховный суд подтвердил, что в украинских биометрических паспортах нет "метки зверя-антихриста". ВСУ поставил точку в длившейся несколько лет юридической тяжбе на религиозной почве.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.