"Только не российское": Климкин призвал украинцев обсуждать двойное гражданство

Павел Климкин / УНИАН

В Украине стоит запустить широкомасштабную общественную дискуссию о возможности двойного гражданства для украинцев.

С соответствующим заявлением во вторник, 30 октября, выступил глава Министерства иностранных дел Павел Климкин, сообщает портал "Европейская правда". "Однако мы не можем даже говорить о двойном гражданстве с Россией во время де-факто войны с ней", − заявил министр.

Климкин считает, что случаи двойного гражданства с другими странами стоит непременно обсуждать.

"Двойное гражданство может быть только при четких условиях. Его не смогут иметь военные командиры, оно не дает возможности занимать определенные должности", − подытожил глава МИД.

Напомним, ранее Климкин заявлял о возможном уголовном наказании для украинцев за второй паспорт.