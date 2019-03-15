Засекречено: журналисты выяснили, как Порошенко спасают от уголовного дела

15 марта 2019, 00:16

Президент купил землю за бесценок и позволил разрушить там историческую памятку.

Порошенко скрывает разрушение исторической памятки / Фото: скриншот из видео

Президент Петр Порошенко приобрел напротив Киево-Печерской Лавры за бесценок участок земли и начал строительство, в результате которого был разрушен исторический земляной вал Киевской крепости под названием Алексеевский Люнет.

Как сообщают журналисты программы Схемы, по факту правонарушения в 2012 году было возбуждено уголовное дело.

Авторы расследования выяснили, что после избрания Порошенко президентом производство было закрыто в связи с отсутствием состава преступления, несмотря на факт разрушения памятника, что является уголовным преступлением. И он следствием был установлен.

Журналисты попытались отыскать материалы дела в различных государственных органах, но оказалось, что их изъяло Управление Госохраны, которое подчиняется президенту. Документы были загадочным образом засекречены.

Накануне выборов ведомство под руководством Валерия Гелетея начало изымать документы под предлогом секретности. Как только журналисты начали интересоваться материалами дела, все документы были переведены под гриф "секретно".

Как ранее сообщалось, команда журналистов Bihus.Info опубликовала завершающую часть масштабного расследования о коррупции в сфере обороны с доказательствами причастности к преступным схемам сотрудников правоохранительных органов. К хищениям в оборонке имеют непосредственное отношение СБУ, ГПУ и НАБУ.

Также журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в оборонной сфере на сумму более 250 миллионов гривен, в котором замешано окружение президента Петра Порошенко, включая его близких друзей и бизнес-партнеров, в том числе отстраненного замсекретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря Гладковского.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
коррупция Петр Порошенко схемы секретность Валерий Гелетей
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

00:38
Канал Зеленского на Youtube восстановил работу
00:16
Засекречено: журналисты выяснили, как Порошенко спасают от уголовного дела Видео
14 марта, четверг
23:52
Российские спутники связи задержаться на Земле из-за санкций Украины
23:27
Вырванные плакаты, вопросы о коррупции и оборонке: как Порошенко посетил Ковель Фото
22:41
В Пентагоне не согласились уступать право первого ядерного удара
22:37
"Реализуется страшный сон Кремля": нардеп привел наглядное доказательство деоккупации Крыма Видео
22:08
Динамо - Челси 0:5. Киевляне распрощались с еврокубками Видео
21:59
"Не хватает творческой потенции": Шевчук советует россиянам вернуться из США
21:55
Отек мозга: болезнь Юлии Началовой резко обострилась
21:42
Хозяин Telegram Дуров похвастался, сколько поимел на сбое Facebook, Instagram и WhatsApp Видео
21:31
Украина одолжила 350 миллионов под высокие проценты
21:28
Культовый певец признался, что встречался с НЛО Видео
20:55
"Оружие не прятали": боец Азова рассказал о встрече Порошенко на фронте
20:49
"Позор и полная руина!": Британский парламент решил судьбу Brexit Видео
20:07
Французский политик требует ввести санкции ЕС против Украины
19:36
В Ровно Монументу Славы отпилили пальцы и нос Фото
19:22
Динамо - Челси: где смотреть матч 1/8 финала Лиги Европы, прогнозы букмекеров
19:18
Розенблат слил в Сеть запись о вмешательстве главы НАБУ в выборы США Видео
19:08
По скорости старения украинцы обогнали большинство жителей Европы, США и Ближнего Востока Видео
18:40
ОБСЕ: Россия стягивает войска к границе Украины Видео
18:25
В YouTube заблокирован канал Зеленского
18:22
Настя Каменских рассказала о тайном любовнике и что ее в нем заводит Видео
18:02
"Лечу на фронт": Порошенко объяснил, зачем собрался на Донбасс Видео
17:45
Порошенко уволил главу Службы внешней разведки
17:44
В одной из школ Днепра заболели более 500 учеников Видео
17:15
Кукушка или петух: как Путин опозорился на публике Видео
17:12
Смерть сотрудника АП: несостыковки и кровавые подробности Фото Видео
16:46
"Фил всех за гениталии мацкает": Киркоров отличился пошлой выходкой с Глюкозой
16:45
Коболев признал, что украинцы переплачивают за газ и назвал рыночную цену
15:55
Убийство сотрудника АП в Киеве: названа возможная причина смерти, есть задержанный Видео
15:54
Игорь Кондратюк отмечает день рождения: интересные факты из биографии именинника Фото
15:38
Убийство чиновника АП в Киеве: появилась реакция Порошенко
15:14
На митинге Порошенко в Луцке полиция "задержала" свинью в подгузнике Видео
15:10
Пограничники рассказали о прогрессе в обустройстве украинско-российской границы Фото
15:06
Чат с хореографом Сергеем Костецким
15:00
Из-за циклона Украину накроет непогода — синоптик Видео
14:59
Не только подагра: врачи назвали причину тяжелого состояния Юлии Началовой
14:40
В сети появился зрелищный трейлер фильма "Мстители: Финал" Видео
14:30
Журналист объяснил, зачем в России завели дело на Вятровича
14:21
Полиция сообщила подробности о гибели сотрудника администрации Порошенко
14:09
Анастасия Заворотнюк растрогала сеть новым фото маленькой дочки
13:06
Путинский пропагандист отличился нелепым заявлением о ПЦУ Видео
13:02
Чат с политтехнологом Сергеем Гайдаем
12:40
"Подруга": Кириленко сказал, что объединяет Maruv и "регионалов" Видео
12:28
Создатель "Ералаша" Борис Грачевский рассказал о борьбе с раком
12:25
В Луцке срезали баннер с обращением к "ставшему президентом на крови" Порошенко
12:12
"Сногсшибательная": Настя Каменских покорила сеть весенним образом
12:05
"Вселился Азаров": глава полиции Одесчины не выговорил на украинском простые слова, опубликовано видео Видео
12:03
Япония "капитулирует" перед Россией в переговорах за Курилы - The Japan Times
12:03
Путин добился своего: США приняли русофильский закон мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться