Засекречено: журналисты выяснили, как Порошенко спасают от уголовного дела

Порошенко скрывает разрушение исторической памятки / Фото: скриншот из видео

Президент Петр Порошенко приобрел напротив Киево-Печерской Лавры за бесценок участок земли и начал строительство, в результате которого был разрушен исторический земляной вал Киевской крепости под названием Алексеевский Люнет.

Как сообщают журналисты программы Схемы, по факту правонарушения в 2012 году было возбуждено уголовное дело.

Авторы расследования выяснили, что после избрания Порошенко президентом производство было закрыто в связи с отсутствием состава преступления, несмотря на факт разрушения памятника, что является уголовным преступлением. И он следствием был установлен.

Журналисты попытались отыскать материалы дела в различных государственных органах, но оказалось, что их изъяло Управление Госохраны, которое подчиняется президенту. Документы были загадочным образом засекречены.

Накануне выборов ведомство под руководством Валерия Гелетея начало изымать документы под предлогом секретности. Как только журналисты начали интересоваться материалами дела, все документы были переведены под гриф "секретно".

Как ранее сообщалось, команда журналистов Bihus.Info опубликовала завершающую часть масштабного расследования о коррупции в сфере обороны с доказательствами причастности к преступным схемам сотрудников правоохранительных органов. К хищениям в оборонке имеют непосредственное отношение СБУ, ГПУ и НАБУ.

Также журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в оборонной сфере на сумму более 250 миллионов гривен, в котором замешано окружение президента Петра Порошенко, включая его близких друзей и бизнес-партнеров, в том числе отстраненного замсекретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря Гладковского.