"Расплата за обстрелы": на Донбассе противник потерял пособника и боевую машину — разведка

15 марта 2019, 10:00

В районе ООС в четверг был ранен один боевик, отметили в разведке.

В разведке сообщили, что на Донбассе ликвидирована вражеская боевая машина пехоты
На Донбассе ликвидирована вражеская боевая машина пехоты, сообщили в разведке / Reuters

В четверг, 14 марта, на Донбассе в районе операции Объединенных сил боевики нарушали перемирие — четыре раза открывали огонь по позициям украинских военных.

Террористы, в частности, один раз использовали запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение, защитники Украины не понесли потери, а враг потерял пособника и боевую машину, сообщили в пресс-центре ООС.

По данным разведки, 14 марта был ранен один противник и уничтожена одна вражеская боевая машина пехоты — БМП-1.

Напомним, на Донбассе в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на часть востока Украины вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо нее началась операция Объединенных сил. 

В конце 2018 года генерал-лейтенант Вооруженных Сил Украины, командующий Объединенными силами Сергей Наев сообщил, что на Донбассе с начала ООС, по данным разведки, были уничтожены около 450 боевиков. С 8 марта 2019-го на востоке нашей страны вступило в силу новое перемирие.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
боевики перемирие обстрелы потери Минские соглашения ООС
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

10:29
"До +19": синоптики предупредили о температурных скачках в Киеве
10:04
Захват украинских моряков: Евросоюз ввел санкции против россиян Видео
10:00
"Расплата за обстрелы": на Донбассе противник потерял пособника и боевую машину — разведка
09:59
Иллюзий нет: какие требования Запад выставил Порошенко мнение
09:35
"Убийц много. Президент один": на матче Динамо – Челси вывесили баннеры о деле Гандзюк и коррупции Фото
09:30
Разбой под Киевом: автоматчики унесли из ювелирки украшений на миллионы гривен
09:00
"Плата за Крым": Навальный сказал, что в России все окончательно развалилось
08:55
Кровавая бойня в Новой Зеландии: в мечетях расстреляли десятки прихожан Фото Видео
08:28
"Задержан иностранец": стали известны важные подробности смерти сотрудника АП Фото Видео
08:21
Почему Maruv после "Евровидения 2019" в полном шоколаде мнение
08:19
США засомневались в жизнеспособности планов по поставке СПГ Украине
08:05
Чат із лікарем-дієтологом Оксаною Скиталінською
07:54
Хацкевич ответил на вопрос об отставке после нового разгрома от Челси
07:43
Леся Никитюк удивила сеть необычным фото с отдыха
07:25
США пообещали Украине еще два катера класса Island Видео
07:15
Когда переводят часы в 2019 и почему Украина переходит на летнее время Видео
06:57
Что может помешать Порошенко снова стать президентом мнение
06:34
Как отметить Всемирный день сна 2019: поздравления Фото Видео
06:02
Эксперт дал прогноз по курсу гривны к доллару после президентских выборов
05:41
Игла Путина: Зачем Россия подрывает Евросоюз и как этого избежать мнение
05:06
"План Москвы": политолог рассказал, как Россия рассчитывает победить Запад
04:31
Даша Астафьева покрасовалась топлес в новой откровенной фотосессии Фото
03:54
Диетолог назвала привычные продукты-яды для организма Видео
03:04
Украине остается надеется на молодых избирателей – Bloomberg
02:13
Правозащитник объяснил, почему в Украине пора отказаться от слова "депутат"
01:43
"Для быдла объясняю": Луценко в Риме посоветовал журналисту читать книги Видео
01:25
"Ретро кукла!": Анна Седокова с мукой на пышной груди завела сеть Фото
00:59
"Будем праздновать": Филарет заявил о скорой победе над Россией Видео
00:38
Канал Зеленского на Youtube восстановил работу Видео
00:16
Засекречено: журналисты выяснили, как Порошенко спасают от уголовного дела Видео
14 марта, четверг
23:52
Российские спутники связи задержаться на Земле из-за санкций Украины
23:27
Вырванные плакаты, вопросы о коррупции и оборонке: как Порошенко посетил Ковель Фото Видео
22:41
В Пентагоне не согласились уступать право первого ядерного удара
22:37
"Реализуется страшный сон Кремля": нардеп привел наглядное доказательство деоккупации Крыма Видео
22:08
Динамо - Челси 0:5. Киевляне распрощались с еврокубками Видео
21:59
"Не хватает творческой потенции": Шевчук советует россиянам вернуться из США
21:55
Отек мозга: болезнь Юлии Началовой резко обострилась
21:42
Хозяин Telegram Дуров похвастался, сколько поимел на сбое Facebook, Instagram и WhatsApp Видео
21:31
Украина одолжила 350 миллионов под высокие проценты
21:28
Культовый певец признался, что встречался с НЛО Видео
20:55
"Оружие не прятали": боец Азова рассказал о встрече Порошенко на фронте
20:49
"Позор и полная руина!": Британский парламент решил судьбу Brexit Видео
20:07
Французский политик требует ввести санкции ЕС против Украины
19:36
В Ровно Монументу Славы отпилили пальцы и нос Фото
19:22
Динамо - Челси: где смотреть матч 1/8 финала Лиги Европы, прогнозы букмекеров
19:18
Розенблат слил в Сеть запись о вмешательстве главы НАБУ в выборы США Видео
19:08
По скорости старения украинцы обогнали большинство жителей Европы, США и Ближнего Востока Видео
18:40
ОБСЕ: Россия стягивает войска к границе Украины Видео
18:25
В YouTube заблокирован канал Зеленского Видео
18:22
Настя Каменских рассказала о тайном любовнике и что ее в нем заводит Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться