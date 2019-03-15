"Расплата за обстрелы": на Донбассе противник потерял пособника и боевую машину — разведка

На Донбассе ликвидирована вражеская боевая машина пехоты, сообщили в разведке / Reuters

В четверг, 14 марта, на Донбассе в районе операции Объединенных сил боевики нарушали перемирие — четыре раза открывали огонь по позициям украинских военных.

Террористы, в частности, один раз использовали запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение, защитники Украины не понесли потери, а враг потерял пособника и боевую машину, сообщили в пресс-центре ООС.

По данным разведки, 14 марта был ранен один противник и уничтожена одна вражеская боевая машина пехоты — БМП-1.

Напомним, на Донбассе в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на часть востока Украины вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо нее началась операция Объединенных сил.

В конце 2018 года генерал-лейтенант Вооруженных Сил Украины, командующий Объединенными силами Сергей Наев сообщил, что на Донбассе с начала ООС, по данным разведки, были уничтожены около 450 боевиков. С 8 марта 2019-го на востоке нашей страны вступило в силу новое перемирие.