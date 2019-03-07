Просто праздник какой-то: объявлена дата нового перемирия на Донбассе

Объявлена дата нового перемирия на Донбассе / facebook.com/backandalive

Новое перемирие на Донбассе вступит в силу с 8 марта.

Как сообщило представительство так называемой "ДНР" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, переговоры в режиме видеоконференции продлились 7 часов.

"…профильная группа согласовала предварительную дату введения перемирия с 01:01 мск (00:01 по киевскому времени – ред.) 8 марта", — сообщается в Telegram.

Ранее Климкин рассказал, в каком случае возможен мир между Украиной и Россией. Глава украинского МИД высказался в прямом телеэфире.

Как сообщалось, с полуночи 29 декабря на Донбассе вводился очередной всеобъемлющий режим тишины. Украина тогда обеспечивала полномасштабный режим тишины для ремонта поврежденных объектов критической инфраструктуры.

Напомним, в августе 2018 года на заседании ТКГ был согласован режим тишины, который назвали "школьным". При этом отмечалось, что на протяжении заключенного на период жатвы "хлебного перемирия", которое продолжалось с 1 июля до 20 августа 2018 года, террористы почти 1500 раз нарушили режим тишины (в среднем на один день перемирия приходится 29 обстрелов).