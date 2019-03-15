Суд арестовал подозреваемого в нападении на сотрудника АП

Администрация президента Украины / ZN.ua

Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры и арестовал на 60 суток иностранца, подозреваемого в разбойном нападении на сотрудника Администрации президента Украины, после которого потерпевший скончался. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

25-летнему гражданину Армении инкриминируют разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, вместе с насилием опасным для жизни лица, подвергшегося нападению). Личность второго нападавшего устанавливается.

Напомним, вечером 13 марта на улице Баггоутовской в ​​Киеве подозреваемый и его сообщник напали на незнакомого им человека, несколько раз ударили его по голове, отобрали телефон и банковские карточки. Утром тело пострадавшего нашли прохожие. Погибшим мужчиной оказался сотрудник Администрации президента.