Половина украинцев готовы поддержать автономию ОРДЛО – соцопрос

Донбасс / Корреспондент

51% украинцев скорее всего или точно поддержали бы предоставление оккупированным территориям Донбасса автономного статуса в составе Украины, если бы это привело к прекращению боевых действий. Таковы результаты соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Точно поддержали бы такое предложение 28%, скорее всего - 23% опрошенных. Не поддержали бы предоставление автономии части Донбасса в обмен на мир 24%. Еще 25% респондентов не смогли или отказались ответить на вопрос.

Опрос был проведен с 28 февраля по 11 марта 2019 года. Методом личного интервью опрошено 2004 респондентов, проживающих в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативная для населения Украины старше 18 лет.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко отверг возможность создания в Украине каких-либо автономий.