Порошенко оценил возможность создания автономий в Украине

Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко отверг возможность создания в Украине каких-либо автономий.

Об этом Порошенко заявил в ходе выступления в Закарпатской области.

"Мы развиваем децентрализацию с безусловной невозможностью навязывания нам каких-либо автономий", - сказал он.

По его словам, Украина является унитарным государством.

Ранее сообщалось, что на митинге президента Петра Порошенко на Закарпатье один из местных жителей поблагодарил главу государства "за бедность".

"Петр Алексеевич! Петр Алексеевич, благодарим за бедность! Благодарим за бедность, Петр Алексеевич!" - прокричал мужчина.

Ранее экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили в интервью DW высказал мнение, что в случае победы Петра Порошенко на выборах Украина "просто прекратит свое существование".

В конце сентября прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре 2018-го представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Порошенко в $1,1 млрд.