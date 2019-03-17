В Харькове юная девушка сиганула вниз с высотки: опубликованы фото

Двор, где произошел инцидент / Нацполиция Харьковщины

В Харькове с крыши многоэтажного дома прыгнула 18-летняя девушка. От полученных травм она скончалась в медучреждении.

Соответствующее сообщение было опубликовано представителями пресс-службы Главка Нацполиции по Харьковской области.По данным ведомства, происшествие произошло в одном из домов по улице имени Гвардейцев Широнинцев.

"На момент приезда медиков пострадавшая находилась в сознании и сообщила, что хотела покончить жизнь самоубийством", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что на крыше дома девушка сперва пыталась перерезать себе вены на руках и шее с помощью лезвия, а затем совершила роковой прыжок.

Кроме того, правоохранители нашли тетрадь умершей, в которой была предсмертная записка. Также известно, что девушка проходила лечение от наркозависимости и ранее уже пыталась совершить суицид.

Напомним, ранее в Харькове ветеран АТО покончил жизнь самоубийством при помощи гранаты.