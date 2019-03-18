Военный эксперт назвал возможные даты начала крупной войны Украины с Россией

Крупная война между Украиной с Россией может начаться в ближайшие годы, спрогнозировал эксперт / radiosvoboda.org

Военный эксперт Алексей Арестович полагает, что крупная война между Украиной и Российской Федерацией может начаться в 2020-2022, 2024-2026 и в 2028-2030 годы.

Между украинским государством и РФ может быть и три войны, рассказала аналитик в интервью Апострофу.

По его словам, вероятность "полноценной" войны Украины с Россией составляет 99%.

"…наступательная воздушная операция, вторжение российских армий, которые они создали на наших границах, осада Киева, попытка окружить войска, которые в АТО (в районе операции Объединенных сил — Ред.) находятся, прорыв через Крымский перешеек, выход на Каховское водохранилище, чтобы воду в Крым дать, наступление с территории Беларуси, создание новых "народных республик", диверсии по объектам критической инфраструктуры и т.д., воздушный десант — вот что такое полноценная война", — отметил собеседник.

Ранее российский экономист, сотрудник Института Катона (США), экс-советник российского президента Владимира Путина Андрей Илларионов говорил, что открытая широкомасштабная операция РФ против Украины возможна.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым.

В Украине власти признали 20 февраля 2014-го датой начала оккупации полуострова. На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.