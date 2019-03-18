В аэропортах Украины ввели новые правила перевозок пассажиров и багажа

18 марта 2019, 20:23

Изменено время окончания регистрации на рейс и посадки в самолет.

аэропорт Жуляны
Пассажиры в ближайшее время столкнутся с рядом изменений в украинских аэропортах / УНИАН

Государственная авиационная служба учредила новые правила авиаперевозок и обслуживания пассажиров и багажа во всех аэропортах Украины.

Как сообщает пресс-служба ведомства, новые правила сменят предыдущий документ, разработанный Мининфраструктуры еще в 2012 году.

Согласно обновленным нормативам, отсутствуют нормы об обязательном бесплатном провозе багажа определенного веса, который ранее составлял 15 кг. Взимание платы за регистрацию в аэропорту теперь будет осуществляться на законном основании.

Бесплатная регистрация будет доступна в том случае, если это предусмотрено правилами применения тарифа, по которому приобретен билет, а также если нельзя осуществить регистрацию с помощью сайта авиаперевозчика или с помощью самообслуживания. Иначе авиаперевозчик на законных основаниях может взымать с пассажира оплату.

Госавиаслужба изменила время окончания регистрации с 40 минут до вылета до 45-ти и посадки в самолет — с 10 минут до 15-ти. Отныне в правилах отсутствует минимальная норма расстояния между креслами. Ранее нормы составляли не менее 31 дюйма в бизнес и премиум-классе и не менее 29 дюймов в эконом-классе.

Как ранее сообщалось, Государственная авиационная служба Украины на неопределенный срок запретила эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9 в связи с резонансом, который возник после катастрофы в Эфиопии.

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Украина аэропорт Госавиаслужба
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