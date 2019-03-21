Экс-нардеп рассказал, чего боится Порошенко

21 марта 2019, 10:32

Аналитик полагает, что действующий президент с большой вероятностью может попасть за решетку.

Порошенко
Порошенко, по мнению эксперта, представляет опасность из-за своих страхов / УНИАН

Политический аналитик, экс-нардеп и глава художественного объединения Последняя баррикада Александр Доний высказал мнение, что следующий срок для президента Петра Порошенко станет для Украины периодом упадка.

"Украина еще больше будет отдаляться по уровню жизни, ценностей и демократии от остальных европейских стран. А это - опасно. Сущность этой власти - это воровство. Для этого эти люди и стремились к власти, и хотят оставаться у руля. Поэтому сдерживание может быть только в предвыборный период, когда к этому приковано внимание общественности. Как только внимание общественности исчезнет или уменьшится, воровство начнется с новой силой", - сказал Доний во время чата в Главреде.

По словам аналитика, велики шансы, что за многократное нарушение закона Порошенко попадет за решетку. И он будет делать все, чтобы избежать наказания. Доний убежден, что нынешний глава государства способен прибегнуть к фальсификациям во время выборов, чтобы получить второй президентский срок.

"Ощущение физической опасности, о котором говорил Янукович, очевидно, было одним из факторов, почему он применил оружие против собственного народа. Поэтому у нас очень большие риски, связанные именно со страхами Порошенко", - подчеркнул Доний.

Напомним, инвестиционный банкир Сергей Фурса высказал мнение, что Украина не получит кредит от международного валютного фонда, если до сентября политики не примут закон об ответственности за незаконное обогащение.

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Петр Порошенко чат Главреда Александр Доний
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