"Никто не укроется от гнева": Порошенко и Ко предрекли кару за хищения в оборонке

19 марта 2019, 02:15

Следующий подход Сатурна произойдет осенью, добавила астролог.

Порошенко
Порошенко и Ко предрекли кару за хищения в оборонке / president.gov.ua

Астролог Людмила Халанская в эксклюзивном комментарии Главреду прокомментировала скандал вокруг хищений в оборонке.

"То, что мы наблюдаем сейчас в связи с журналистским расследованием в оборонном комплексе и реакцией Национального корпуса на покрывательство этих преступлений со стороны власти, – все это первый "подход" Сатурна к ключевым точкам гороскопа Украины", – заявила она.

По ее словам, таких подходов в ближайшие годы будет несколько, как в фитнесе: подход, передышка, новый подход и так далее.

"Причем все эти подходы будут в том же ключе: Сатурн высвечивает любые нарушения законов и правил, особенно когда они имеют отношение к власти. И карает за эти нарушения", – подчеркнула Халанская.

Читайте также"Где отрубленные руки?": в Чернигове Порошенко встретили акцией протестаСледующий подход Сатурна произойдет осенью, добавила астролог. А пока все лето, начиная уже с мая, Сатурн будет откатываться назад. В этот период своего ретроградного движения он даст шанс исправить те ошибки, которые были высвечены им в феврале-марте, пояснила эксперт, добавив: "Воспользуется ли власть возможностью исправить свои ошибки – посмотрим".

"Но расслабляться ей в ближайшее время уже не придется. Сатурн не тот астрологический фактор, который можно задобрить или обмануть. Он призывает к ответу и жестко наказывает всех, кто не хочет жить по закону. И никакие деньги, связи и кумовья-генпрокуроры здесь не помогут", – отметила Халанская.

По ее прогнозу, наивысшего накала воздействие Сатурна на гороскоп Украины достигнет в 2022 году. А первый значительный позитивный результат этого воздействия украинцы увидят в 2024 году.

"С точки зрения истории государства, это не долгий срок. Главное, что Сатурн уже начал свою работу после нескольких лет нахождения в тени. И теперь никто и ничто не укроется от его справедливого гнева", – резюмировала Халанская.

Читайте также"Что взяток не брали – выяснили путем опроса в коридоре?": НАБУ ткнули носом в их промахи в деле по оборонкеКак сообщалось, журналисты Наших грошей опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен, в котором якобы замешано окружение президента Петра Порошенко – близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе Олег Гладковский с сыном Игорем.

Из-за вспыхнувшего скандала глава государства 4 марта уволил Гладковского-старшего с должности первого замсекретаря СНБО. Далее Гладковский-младший записал видеоответ журналистам, в котором пообещал раскрыть источники "слива" их расследования. 

Позднее в Укроборонпроме категорически опровергли информацию о махинациях с приборами для самолетов

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