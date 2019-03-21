Убийство Гандзюк: Мангеру вручили ходатайство об изменении меры пресечения

21 марта 2019, 21:09

Суд не отменил решение об отстранении Владислава Мангера от исполнения обязанностей председателя Херсонского облсовета.

Мангер
Владиславу Мангеру хотят изменить меру пресечения / УНИАН

Ходатайство об изменении меры пресечения вручено отстраненному от должности председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого подозревают в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк и его защитнику.

"Ходатайство будет направлено в суд", - сообщается на странице Генеральной прокуратуры Украины в Facebook.

Отметим, что в четверг, 21 марта, Киевский апелляционный суд отказался отменить решение Шевченковского райсуда об отстранении Мангера от исполнения обязанностей председателя Херсонского облсовета.

Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел рассмотрела апелляционные жалобы стороны защиты на решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 6 марта.

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"Указанным определением суда первой инстанции частично удовлетворено ходатайство прокурора и отстранено подозреваемого Мангера от должности председателя Херсонского областного совета на срок до 6 апреля", - рассказали в пресс-службе Киевского апелляционного суда.

По результатам апелляционного рассмотрения определение Шевченковского райсуда от 6 марта оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения.

На сегодняшний день из всех мер в отношении Мангера действует только залог, который является бессрочной мерой пресечения.

Как известно, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер подозревается в организации убийства Гандзюк.

13 февраля на заседании суда Мангер заявил, что Гандзюк сотрудничала с СБУ, и в частности, с генералом Даниилом Доценко, который, как утверждает подозреваемый, "создал на территории области несколько криминальных группировок, которые занимались вырубкой леса, рэкетом и вымогательством".

В СБУ назвали абсурдным и клеветническим заявление Мангера об организации генералом СБУ Доценко покушения на Гандзюк.

Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой утром 31 июля в Херсоне. Ее немедленно госпитализировали в реанимацию Херсонской областной больницы с сильными ожогами тела. Оправиться от атаки Гандзюк так и не смогла, скончавшись 4 ноября 2018-го.

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суд Генпрокуратура Екатерина Гандзюк Владислав Мангер
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