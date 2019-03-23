Поваленные деревья, поврежденные крыши: в Украине серьезно "нашкодил" ветер

В Украине ветер оставил без электричества почти 100 населенных пунктов / dp.dsns.gov.ua

В пятницу, 22 марта, в Украине в ряде областей бушевал шквалистый ветер, в субботу утром, 23 числа, в шести регионах без электричества оставались 94 населенных пункта.

Населенные пункты были обесточены в следствии срабатывания защиты линий электропередач, бригады облэнерго занимаются восстановлением электроснабжения, говорится на сайте ГСЧС.

По данным ведомства, на протяжении суток спасатели убрали более 60 поваленных деревьев.

Также в ГСЧС сообщили, что в Чернигове сильный ветер повредил крышу магазина и кровлю офисного здания, а в селе Анисов Черниговского — крышу школы.

Без электричества в Сумской области оставались 30 населенных пунктов, в Днепропетровской — 20, в Полтавской — 16, в Черниговской — 13, в Донецкой — 12, а в Запорожской — 3.

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что 23 марта в Украине ожидается ветреная погода, в восточной части страны, в Запорожской области и в Крыму возможен снег.