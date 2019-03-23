"Это ударит по Украине": экс-нардеп высказался о торговле и гастролях в России

Александр Доний считает, что любые поездки в Россию должны стать табу / Главред

Политический аналитик, экс-нардеп и глава художественного объединения Последняя баррикада Александр Доний высказал мнение, что Украине нужно было еще в 2014 году разорвать с Россией дипломатические и торговые отношения, а также пассажирское сообщение.

"Потому что люди, которые ездят в Россию, во-первых, попадают под влияние российской пропаганды, а, во-вторых, это просто опасно для них. Есть прямая опасность от поездок в Россию, такое может произойти с каждым, у кого россияне просто ткнут пальцем. А потом под физическими и моральными пытками люди могут наговорить чего угодно. Поэтому я сторонник идеи того, что украинцам не следует ездить в Россию, пока она не отдала наши территории. И это правило должно действовать для всех", - сказал он во время чата в Главреде.

Доний подчеркнул, что ему было обидно видеть выступления Софии Ротару перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым, поскольку несколько поколений украинцев выросли на ее Червоной руте.

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"Удивительно, но у нас еще остается безвизовый режим со страной-агрессором. Это - парадокс! Это на голову не налезет! Что такое безвизовый режим? Это - режим максимально благоприятного пересечения границы", - подчеркнул он.

По словам эксперта, особенно кощунственными являются торговые отношения между Украиной и Россией, поскольку за последний год товарооборот только увеличился.

"Это означает, что в перечне государств Россия остается стратегическим партнером. Поэтому неудивительно, что у нас за последний год увеличился товарооборот с Россией. То есть какая-то часть бизнеса снова переориентируется на сотрудничество с Россией. А это, со стратегической точки зрения, опять ударит по Украине, потому что Россия использует бизнес-отношения для распространения собственных идей", - подытожил Доний.

Как ранее сообщалось, Доний высказал мнение, что следующий срок для президента Петра Порошенко станет для Украины периодом упадка.