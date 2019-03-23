"Это ударит по Украине": экс-нардеп высказался о торговле и гастролях в России

23 марта 2019, 23:02

Эксперт считает, что Киев должен ввести со страной агрессором визовый режим.

Александр Доний
Александр Доний считает, что любые поездки в Россию должны стать табу / Главред

Политический аналитик, экс-нардеп и глава художественного объединения Последняя баррикада Александр Доний высказал мнение, что Украине нужно было еще в 2014 году разорвать с Россией дипломатические и торговые отношения, а также пассажирское сообщение.

"Потому что люди, которые ездят в Россию, во-первых, попадают под влияние российской пропаганды, а, во-вторых, это просто опасно для них. Есть прямая опасность от поездок в Россию, такое может произойти с каждым, у кого россияне просто ткнут пальцем. А потом под физическими и моральными пытками люди могут наговорить чего угодно. Поэтому я сторонник идеи того, что украинцам не следует ездить в Россию, пока она не отдала наши территории. И это правило должно действовать для всех", - сказал он во время чата в Главреде.

Доний подчеркнул, что ему было обидно видеть выступления Софии Ротару перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым, поскольку несколько поколений украинцев выросли на ее Червоной руте.

Читайте такжеВоенный эксперт назвал возможные даты начала крупной войны Украины с РоссиейЭкс-нардеп констатирует, что гастроли украинских исполнителей с морально-этической позиции являются некрасивыми, однако закон не запрещает им ездить в Россию и зарабатывать на концертах.

"Удивительно, но у нас еще остается безвизовый режим со страной-агрессором. Это - парадокс! Это на голову не налезет! Что такое безвизовый режим? Это - режим максимально благоприятного пересечения границы", - подчеркнул он.

По словам эксперта, особенно кощунственными являются торговые отношения между Украиной и Россией, поскольку за последний год товарооборот только увеличился.

"Это означает, что в перечне государств Россия остается стратегическим партнером. Поэтому неудивительно, что у нас за последний год увеличился товарооборот с Россией. То есть какая-то часть бизнеса снова переориентируется на сотрудничество с Россией. А это, со стратегической точки зрения, опять ударит по Украине, потому что Россия использует бизнес-отношения для распространения собственных идей", - подытожил Доний.

Как ранее сообщалось, Доний высказал мнение, что следующий срок для президента Петра Порошенко станет для Украины периодом упадка.

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Россия Украина торговля гастроли в РФ чат Главреда Александр Доний
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