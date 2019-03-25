Журналисты обвинили херсонских правоохранителей в причастности к убийству Гандзюк

Журналисты собрали доказательства частых контактов подозреваемого накануне покушения на Гандзюк с силовиками Херсонской области / Фото: скриншот из видео

Журналисты проекта Слідство.інфо провели собственное расследование убийства Екатерины Гандзюк и нашли доказательства причастности херсонских правоохранителей к резонансному преступлению.

" Мы можем сказать о некотором следе, некоторых серьезных тревожных сигналах, что люди из правоохранительной системы Херсонщины каким-то образом были причастны к этой истории", - заявила во время презентации фильма-расследования в кинотеатре Киев журналистка Анна Бабинец.

Авторы материала уверяют, что подозреваемые сотрудники силовых структур до сих пор находятся на своих должностях. В частности, подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк Игорь Павловский часто звонил херсонским правоохранителям в день покушения на активистку.

Читайте также"В охране отказали": отец Гандзюк заявил о слежке и угрозахПо информации журналистов, начиная со дня нападения на Гандзюк и в течение лета и осени 2018 года Павловский почти 30 раз контактировал с еще одним сотрудником спецслужбы - главой межрайотдела СБУ в Олешковском районе Борисом Плахутой. Также журналисты подсчитали, что более 160 раз в течение полугода Павловский созванивался с руководителем Новокаховской прокуратуры Александром Королем. Еще почти 80 раз в течение лета 2018 года Павловский контактировал с заместителем прокурора Херсонской областной прокуратуры Константином Шабуняевым.

"Функция правоохранительных органов - проверить, насколько вещи и факты, которые мы нашли, насколько они соответствуют действительности", - констатировала Бабинец.

Журналистка утверждает, что Гандзюк за три недели до смерти рассказала ей о своих подозрениях. Облитая кислотой активистка утверждала, что за ней следили представители херсонских правоохранителей.

Расследование Катерина Гандзюк. Системное убийство авторы презентовали 25 марта в кинотеатре Киев. В открытый доступ оно попадет через неделю.

Как известно, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер подозревается в организации убийства Гандзюк.

Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой утром 31 июля в Херсоне. Ее немедленно госпитализировали в реанимацию Херсонской областной больницы с сильными ожогами тела. Оправиться от атаки Гандзюк так и не смогла, скончавшись 4 ноября 2018-го.