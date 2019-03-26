СБУ прищучило украинцев, торговавших газом с донбасскими боевиками

Задержание / СБУ

Сотрудники СБУ задержали двух уроженцев Донецкой области, наладивших незаконную схему поставки сжиженного газа из РФ на временно оккупированные районы Донбасса.

Соответствующее сообщение во вторник, 26 марта, опубликовали представители пресс-службы СБУ. Как сообщают в ведомстве, с 2014-го через подконтрольные бизнес-структуры мужчины поставляли боевикам "голубое топливо" через неконтролируемый украинской властью участок границы.

"Часть ввезенного топлива напрямую поступала незаконным вооруженным формированиям так называемой "ДНР", − сообщили в спецслужбе.

С продаж краденого газа дельцы платили "налоги" боевикам. Правоохранители задержали злоумышленников в Харькове. Им объявлено о подозрении в финансировании терроризма (часть 3 статьи 258-5 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас продолжается досудебное следствие.

Напомним, ранее в СБУ рассказали, где ждут терактов на президентских выборах-2019. До этого украинские спецслужбисты "повязали" работавшего на ФСБ чиновника Харьковского горсовета.

