Опасные города: в СБУ рассказали, где ждут терактов на выборы 2019

Где СБУ ждет терактов на выборы 2019 / Открытые источники

В СБУ назвали города, где ждут терактов из-за выборов президента Украины 2019.

Крупнейшие города Украины могут стать мишенью террористических атак, целью которых будет "Перед выборами самые опасные – города-миллионники: Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов. Одесса – это серьезный порт, деньги, люди, которые могут обеспечить победу кандидату. Днепр – тоже серьезный город", – рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире ObozTV, комментируя предотвращенный теракт в Харькове.

Читайте такжеГотовил теракт для СБУ под выборы: СМИ выяснили новые подробности о смерти убийцы водителя BlaBlaCarПо его словам, ежегодно предотвращаются сотни террористических актов: "Была цифра около 300 предотвращенных терактов на территории Украины".

Он также назвал критерии, по которым обычно отбираются места атак.

"Выбирают ряд объектов и пытаются совершить теракт – например, обесточить объекты энергетики. Зависит от того, какую цель ставить. Попугать, страху навести – может быть такая цель", – рассказал Ступак.

При этом последствия таких терактов не только "бюджетные затраты", и психологические: "Для людей тяжелое осмысление того, что произошло".

Ранее в СБУ прокомментировали визит Медведчука и Бойко в Москву.

"Вместе с тем, мы не исключаем возможную опосредованную связь этого события с предупрежденным СБУ в Харькове террористическим актом в метрополитене", – сказано на странице СБУ.