Опасные города: в СБУ рассказали, где ждут терактов на выборы 2019

26 марта 2019, 11:17

Ежегодно предотвращаются сотни террористических актов в Украине.

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Где СБУ ждет терактов на выборы 2019 / Открытые источники

В СБУ назвали города, где ждут терактов из-за выборов президента Украины 2019.

Крупнейшие города Украины могут стать мишенью террористических атак, целью которых будет "Перед выборами самые опасные – города-миллионники: Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов. Одесса – это серьезный порт, деньги, люди, которые могут обеспечить победу кандидату. Днепр – тоже серьезный город", – рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире ObozTV, комментируя предотвращенный теракт в Харькове.

Читайте такжеГотовил теракт для СБУ под выборы: СМИ выяснили новые подробности о смерти убийцы водителя BlaBlaCarПо его словам, ежегодно предотвращаются сотни террористических актов: "Была цифра около 300 предотвращенных терактов на территории Украины".

Он также назвал критерии, по которым обычно отбираются места атак.

"Выбирают ряд объектов и пытаются совершить теракт – например, обесточить объекты энергетики. Зависит от того, какую цель ставить. Попугать, страху навести – может быть такая цель", – рассказал Ступак.

При этом последствия таких терактов не только "бюджетные затраты", и психологические: "Для людей тяжелое осмысление того, что произошло".

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"Вместе с тем, мы не исключаем возможную опосредованную связь этого события с предупрежденным СБУ в Харькове террористическим актом в метрополитене", – сказано на странице СБУ.

Выборы президента 2019 в Украине

В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания. 8 февраля ЦИК завершила регистрацию: опубликован список кандидатов в президенты.

Изначально комиссия зарегистрировала 44 кандидата на пост президента Украины. Однако 1 марта мэр Львова, лидер партии Объединение Самопомощь Андрей Садовый снялся с президентских выборов в пользу Анатолия Гриценко. Мэр Львова стал первым из 44 кандидатов, отказавшихся от участия в выборах.

За ним о своем снятии объявил другой кандидат — Дмитрий Гнап. Он тоже сделал это в пользу Гриценко.

Затем свою кандидатуру с выборов снял Сергей Кривонос — высокопоставленный офицер ВСУ. Он считает нецелесообразным менять Верховного главнокомандующего — президента Петр Порошенко, — поскольку сохраняется риск полномасштабной и открытой агрессии России против Украины.

7 марта кандидат в президенты Евгений Мураев снял свою кандидатуру в пользу другого кандидата — Александра Вилкула.

Последним на данный момент снялся с выборов Дмитрий Добродомов — кандидат от партии Народный контроль, нардеп-мажоритарщик. Теперь кандидатов в президенты на выборах 2019 осталось уже меньше четырех десятков.

8 марта в ЦИК назвали окончательное число кандидатов в президенты Украины. В избирательный бюллетень на выборах президента Украины 31 марта будет внесено 39 кандидатов, сказано в решение комиссии.

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