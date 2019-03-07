"Невыносимая тяжесть зрады": СБУ "повязало" работавшего на ФСБ чиновника Харьковского горсовета

7 марта 2019, 17:19

По информации СБУ, чиновника россияне завербовали несколько лет назад.

 

СБУ
СБУ / УНИАН

Сотрудники СБУ задержали сотрудника Харьковского горсовета, уличенное в работе на ФСБ.

По данным агентства Интерфакс-Украина, задержанным оказался замдиректора департамента по делам семьи, молодежи и спорта горсовета Семен Хмельницкий.

Согласно данным СБУ, используя свое служебное положение, чиновник собирал для российских кураторов данные о молодежных организациях и их лидерах, работе и финансировании религиозных общин, а также о национально-патриотических объединениях и работниках Харьковского горсовета.

Напомним, в СБУ рассказалит, как ФСБ сливает данные о наемниках ЧВК Вагнера, а также рассказали о своих сотрудниках на кораблях, захваченных в Керченском проливе ФСБ.
 

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Россия СБУ ФСБ Харьков горсовет
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