В СБУ отреагировали на задержание ФСБ "боевика ИГ"

Глава СБУ Василий Грицак / Reuters

В Службе безопасности Украины (СБУ) назвали "очередным фейком" информацию ФСБ России о сотрудничестве украинской спецслужбы с "Исламским государством" (ИГ).

"Это очередной фейк ФСБ России, просто смешно комментировать", - сказал в комментарии УНН представитель СБУ.

Ранее в понедельник в ФСБ сообщили, что задержали в Смоленской области боевика ИГ Меджида Магомедова, который якобы по заданию СБУ и "Правого сектора" готовил убийство одного из главарей самопровозглашенной "ДНР".