Нового президента Украины ожидают старые проблемы – Gallup

Украинцы / Reuters

Независимо от результатов президентских выборов в Украине 31 марта, следующему украинскому лидеру придется выполнить обещания, данные на Евромайдане и завершить реформы. Об этом речь в материале Gallup, перевод которого публикует Главред.

29% украинцев в прошлом году заявили, что удовлетворены текущим уровнем жизни, а половина (50%) утверждали, что ситуация ухудшается. Эти цифры все еще отстают от средних показателей в странах бывшего Советского Союза.

За этим постоянным уровнем неудовлетворенности стоит множество факторов, в том числе постоянные проблемы, с которыми сталкиваются многие украинцы при удовлетворении основных потребностей. Почти четыре из 10 взрослых в Украине сообщают, что им не хватает денег на еду (38%) или жилье (38%), а почти половина (47%) говорят, что они недовольны отсутствием хорошего, доступного жилья в своем городе.

Читайте такжеТри сомнительных кандидата: почему выборы в Украине вызывают тревогу на Западе – ReutersНизкая заработная плата в сочетании с отсутствием возможностей трудоустройства заставили некоторых украинцев искать работу за рубежом. Каждый десятый украинец, почти 5 млн человек, в настоящее время работают за пределами своей страны. Заробитчане регулярно возвращаются домой, но все большее число жителей стремятся навсегда покинуть Украину. В частности, 31% украинцев сообщают, что они хотели бы переехать в другую страну навсегда.

Среди разочарования, есть повод и для оптимизма. Когда украинцев попросили оценить свою жизнь сегодня по шкале от 0 до 10, средний балл в 2018 году составил 4,75. Это один из самых низких показателей в регионе и ниже среднего по региону постсоветского пространства. Тем не менее, это значительное улучшение по сравнению со средним показателем 4,03 в 2015 году.

После вступления в должность новому президенту Украины необходимо будет решать проблемы, которые преследуют граждан на протяжении десятилетий, а также бороться с новыми проблемами, включая кибератаки и усиление пропагандистской кампании со стороны соседней России.