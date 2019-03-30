"Кого-то обосс*ли в очередной раз": В Донецке боевиков стращают "открытками от СБУ" - опубликовано фото

В Сети опубликовали снимки издевательских "открыток от СБУ", которые разносят боевикам "ДНР" во временно оккупированном Донецке.

Такое сообщение c фотодоказательствами опубликовал блогер с ником Фашик Донецкий в сервисе микроблогов Twitter.

"Хунта,прекрати издеваться над долбо*бами из мыгыбы дыныры и доводить до истерики. Коварные ЦРУ-шники накидали листовок прям в двери коллаборантам, полицаям и живодерам (мыгыбы дыныры). Хунта,прекрати издеваться над далбайобами из мыгыбы дыныры и доводить до истерики Коварные ЦРУ шники накидали листовок прям в двери коллаборантам, полицаям и живодерам(мыгыбы дыныры). Кого-то обосс*ли в очередной раз. Интересно - кого?", − написал он.

К слову, позднее факт массовой рассылки "открыток из СБУ" подтвердил один из боевиков в сепаратистской группе в соцсети ВКонтакте.

Напомним, ранее появлялась информация о том, что СБУ "выволокла" из Донбасса "экс-министра" группировки "ДНР".