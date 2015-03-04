Куратором "спецслужб" ДНР и ЛНР стал предатель из СБУ, причастный к расстрелам на Майдане

На Донбассе "перемирие" используется спецслужбами России для реорганизации "спецслужб" боевиков ДНР и ЛНР.

Об этом со ссылкой на оперативные данные сообщил координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

"Согласно докладам координирующей группы ФСБ РФ на Донбассе, на данный момент формирование "министерств государственной безопасности" ДНР и ЛНР закончено на 25%. Отмечается неэффективность организационной работы местных "специалистов", - говорится в сообщении.

Также оперативные данные сообщают, что "дальнейшее формирование данных структур будет осуществляться под полным контролем представителей российских спецслужб".

"Куратором дальнейшего формирования "органов госбезопасности" террористических организаций на Донбассе от ФСБ РФ назначен бывший начальник Управления Службы безопасности Украины в Севастополе Петр Анатольевич Зима", - добавил Тымчук.

Как известно, Зима – бывший начальник управления СБУ в Севастополе, 2 марта 2014 года был назначен "главой СБУ Крыма", а 3 марта и.о. президента Украины А. Турчинов освободил П. Зиму от занимаемой должности.

СБУ обладает доказательствами, что незаконно назначенный в марте 2014 г "начальник ГУ СБУ Крыма" Петр Зима был причастен к массовым убийствам мирных граждан в Киеве в феврале 2013 г. Также предатель П. Зима активно сотрудничал с ФСБ РФ при аннексии Крыма.

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