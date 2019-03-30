В Минобороны предупредили об атаке России на Украину во время выборов президента

Степан Полторак / УНИАН

Глава украинского Минобороны Украины Степан Полторак выразились убежденность в том, что РФ попытается силовым путями помешать проведению выборов президента страны-2019.

Свое мнение он озвучил в интервью телеканалу Прямой. "Никаких сомнений нет в том, что оккупационные войска, террористические группировки Российской Федерации сделают все для того, чтобы помешать нам провести честные и прозрачные выборы", — заявил он.

Полторак подчеркнул, что солдаты и офицеры ВСУ готовы к атаке России, поскольку ожидали, что накануне выборов президента Украины ситуация осложнится.

Именно с вышеуказанным министр обороны связал недавнее обострение обстановки в зоне ООС на Донбассе, где только за 29 марта в результате массированных обстрелов погиб один военнослужащий и пострадали четверо.

Напомним, ранее в полиции рассказали, как Россия планирует кибератаковать на президентских выборах в Украине. Позднее Петр Порошенко пожаловался на российские хакерские атаки на ЦИК.

