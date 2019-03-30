Супрун выдала порцию советов по поводу того, как пережить выборы

Уланя Супрун / УНИАН

И.о. главы Министерства здравоохранения Ульяна Супрун через свою страницу Facebook раздала порцию советов по поводу того, как сохранить здоровье людям, которые будут трудиться на президентских выборах-2019.

В первую очередь, чиновница порекомендовала взять с собой достаточные запасы еды, в том числе бананы, курагу, чернослив, мандарины, орехи, сыры, мясл.

Кроме того, Супрун посоветовала пить воду − не меньше трех литров для одного человека (без учета чая и кофе).

Читайте такжеС температурой - в школу: Супрун вернулась к "фирменным" советамТакже и.о. главы Минздрава порекомендовала позаботиться о своем комфорте и гигиене.

"Контакт с бюллетенями и большим количеством людей оставляют на руках грязь, бактерий и вирусы, а нервозность и много кофе делают ладони потливыми. Решат это 20 секунд мытья рук теплой водой и мылом. Сушить же руки лучше собственным полотенцем, и вряд ли на участках будут бумажные салфетки", − подытожила она.

Напомним, ранее Супрун объяснила, сколько белка можно есть в день , а также нещадно прошлась по мифу о лимонах и витамине С.