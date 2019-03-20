В Сети потешаются над реакцией Супрун на шоу Ляшко во время заседания правительства

Министр, откинувшись в кресле, публично игнорирует заявление нардепа.
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун нетрадиционно отреагировала на выступление Радикальной партии во главе с Олегом Ляшко, которые сорвали заседание Кабинета министров.
"Иногда мне кажется, что я Ульяна", - подписала автор видео в Facebook.
На кадрах видно, как Супрун, отстранившись от стола, с уставшим от украинского политического популизма видом игнорирует срыв заседания правительства Ляшко и его свитой. Министр, в отличие от других, демонстративно не обращает внимание на происходящее в зале.
Примечательно, что глава Минздрава слегка покачивается на кресле, показывая отсутствие интереса к устроенному политиками шоу.
В Сети пользователи позитивно восприняли реакцию Супрун на политический популизм Радикальной партии. Некоторые даже поддержали своеобразный флешмоб я_Ульяна, в котором заявили, что аналогично реагируют на украинскую политику.
Інколи мені здається що я Уляна ❤Опубликовано Marina Asmolova Среда, 20 марта 2019 г.
Напомним, Гройсман прокомментировал поведение Ляшко, который ворвался на заседание Кабмина и сорвал заседание, требуя не продлять контракт с главой НАК Нафтогаз Андреем Коболевым.