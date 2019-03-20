В Сети потешаются над реакцией Супрун на шоу Ляшко во время заседания правительства

Супрун отказалась смотреть на шоу Ляшко / Фото: скриншот из видео

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун нетрадиционно отреагировала на выступление Радикальной партии во главе с Олегом Ляшко, которые сорвали заседание Кабинета министров.

"Иногда мне кажется, что я Ульяна", - подписала автор видео в Facebook.

На кадрах видно, как Супрун, отстранившись от стола, с уставшим от украинского политического популизма видом игнорирует срыв заседания правительства Ляшко и его свитой. Министр, в отличие от других, демонстративно не обращает внимание на происходящее в зале.

Примечательно, что глава Минздрава слегка покачивается на кресле, показывая отсутствие интереса к устроенному политиками шоу.

В Сети пользователи позитивно восприняли реакцию Супрун на политический популизм Радикальной партии. Некоторые даже поддержали своеобразный флешмоб я_Ульяна, в котором заявили, что аналогично реагируют на украинскую политику.

Інколи мені здається що я Уляна ❤ Опубликовано Marina Asmolova Среда, 20 марта 2019 г.

Напомним, Гройсман прокомментировал поведение Ляшко, который ворвался на заседание Кабмина и сорвал заседание, требуя не продлять контракт с главой НАК Нафтогаз Андреем Коболевым.