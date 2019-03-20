"Зачем продлили контракт с ворюгой?": Ляшко поднял хай на заседании Кабмина

Олег Ляшко и Владимир Гройсман / скриншот из видео

В среду, 20 марта, глава фракции Радикальной партии (РПЛ) в Раде Олег Ляшко ворвался на заседание украинского Кабмина и во всеуслышание обвинил правительство во главе с Владимиром Гройсманом в продлении контракта с главой госкомпании Нафтогаз Андреем Коболевым.

Видеозапись инцидента была опубликована на портале YouTube. Сперва Ляшко вместе с соратниками ворвался в зал, где проходило заседание Кабмина, быстро подошел к сидящему в президиуме Гройсману, а затем начал кричать.

Между премьером и нардепом возникла перебранка, в ходе которой глава РПЛ в основном выкрикивал обвинения в адрес правительства.

"Скажите пожалуйста, на каком основании ты продолжил контракт с ворюгой Коболевым? Что ты меня предупреждаешь? Почему вы держите парламентскую фракцию в предбаннике полчаса, чтобы по-воровски, бандитски продолжить контракт с Коболевым? Когда полтора миллиарда гривен премиии вернутся в бюджет? Ты на каком основании с ворюгой Коболевым продолжил контракт, зачем ты это сделал? Покрываете ворюг!Вы превратили страну в балаган и бардак. Наше требование к Кабмину: не продлять контракт с Коболевым, пока 1,5 млрд долларов премии, которые вывели в офшоры, не вернутся в бюджет, пересмотреть контракты госчиновников", − громогласно допытывался у Гройсмана Ляшко.

Читайте также"Зашкваренные": На украинском ТВ выпустили мультик о первобытных Тимошенко, Гриценко и ЛяшкоДалее, когда нардеп потребовал от правительства добиться того, чтобы украинцы тратили не больше 15% дохода семьи на оплату услуг ЖКХ, в зале засмеялся один из чиновников.

"Зубко [вице-премьер Геннадий Зубко − Главред], не смейся, досмеешься! Через месяц не будет Петра, посмотрим, где ты будешь. Им весело, потому что у них миллионные зарплаты. Пять лет грабили страну, теперь за месяц до выборов имитируют борьбу с бедностью и думают, что народ такой дурной, что снова их выберет. Кто тебя выберет? Тебя в колхоз никто не выберет!", − продолжил свою гиперэмоциональную речь Ляшко.

Подытоживая все сказанное, нардеп набросился с обвинениями уже на всех членов Кабмина.

"Из-за ваших дебильных решений +30 млрд гривен роста задолженности по коммуналке, потому что у людей нет денег платить, разваливаете ЖКХ. Поэтому отмените повышение цен на газ и не продляйте контракт с Коболевым", - закончил он высказываться.

В ответ Владимир Гройсман попенял нардепу и раздраженно отметил, что "врываться в зал меганекультурно".

Напомним, ранее Кабмин продлил с главой Нафтогаза Андреем Коболевым на год на новых условиях.