"Спасатель" у боевиков: Ляшко рассказал о брате-предателе

Олег Ляшко сказал, что его брат — "спасатель" у боевиков / УНИАН

Народный депутат, лидер Радикальной партии и кандидат в президенты на выборах-2019 Олег Ляшко сообщил, что на захваченной части Луганской области его брат предал украинский народ.

Родственник "присягнул" противнику и стал "спасателем", рассказал нардеп в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале 1+1, пишет ТСН.

По словам Ляшко, война на Донбассе и все, что там происходит, — очень близко.

"Потому что моя мама из Луганска, я там вырос, половина моей родни именно на Луганщине… Мой брат, которого я поддерживал, сегодня "служит" там "спасателем"… Безусловно, предал украинский народ…", — сказал кандидат.

Напомним, на Донбассе в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на часть востока Украины вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо нее началась операция Объединенных сил.