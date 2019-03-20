"Ну это вообще катастрофа, б*ять": Гройсман расстроился поведением Ляшко

Владимир Гройсман / Reuters

Премьер-министр Владимир Гройсман прокомментировал поведение лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который в среду, 20 марта, ворвался на заседание Кабмина и сорвал заседание, требуя не продлять контракт с главой НАК Нафтогаз Андреем Коболевым..

В своей оценке поведения нардепа глава правительства не смог удержаться от использования ненормативной лексики.

"Открыли мне Америку, б*ять!" – сказал Гройсман, комментируя упреки Ляшко в том, что в Украине существуют люди, которые плохо живут и не могут оплатить тарифы.

"Я что, не знаю, что есть много людей, которые нуждаются в лучшей жизни? Открыли мне Америку, б*ять. Тут каждый день думаешь о том, как пенсию повысить, как зарплату правильно выплатить и повышать и так далее, а они думают, что повесил плакат, что "я круче всех" и все. Думают, что все сидят напротив этих плакатов лопухи и смотрят: "Сейчас мы будем за них голосовать". Сколько раз уже понаголосовывали? На плакатах одно, а потом что-то другое в жизни, блин. И потом все грехи еще нас перевешивают. Ну это вообще катастрофа, б*ять".

Как сообщалось ранее, глава фракции Радикальной партии (РПЛ) в Раде Олег Ляшко ворвался на заседание украинского Кабмина и обвинил правительство в продлении контракта с главой госкомпании Нафтогаз Андреем Коболевым.

В ответ Владимир Гройсман попенял нардепу и раздраженно отметил, что "врываться в зал меганекультурно".