"Давал концерты в АТО": в "ДНР" высказались о диалоге с Зеленским

1 апреля 2019, 02:15

В Донецке считают, что не на переговорах в Минске изменений не будет.

Боевик ДНР
В "ДНР" тоже спешат прокомментировать результаты выборов в Украине / Reuters

В оккупированной Россией Донецкой области прокомментировали предварительные результаты выборов президента Украины и результат лидера гонки Владимира Зеленского.

Представитель так называемой милиции боевиков "ДНР" Эдуард Басурин в эфире телеканала Россия 24 заявил, что в случае победы Зеленского на выборах президента Украины не стоит надеется на диалог.

"Нет, с Зеленским не получится никакого диалога. Я хотел бы напомнить, что он со своей бригадой Квартал 95 выезжал в зону АТО, давал концерты", - утверждает он.

Басурин утверждает, что на какие-либо изменения на переговорах в Минске боевики также не настроены.

"Прорыва в минском переговорном процессе тоже никакого не будет", - сказал он.

Как ранее сообщалось, Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным лишь после возврата оккупированных этой страной территорий.

Напомним, согласно данным национального экзит-пола 2019, лидером избирательной гонки стал Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко финишировал вторым. По данным Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу ТСН на выборах президента Украины, во второй тур президентских выборов 2019 также выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Таким образом, 21 апреля во втором туре встречаются Порошенко и Зеленский.

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ДНР Владимир Зеленский выборы-2019
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