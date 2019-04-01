"Приколы закончились": Порошенко призвал украинцев к "тотальной мобилизации"

Петр Порошенко / сайт президента Украины

Действующий президент Украины Петр Порошенко остался недоволен явкой избирателей в первом туре выборов 2019, но твердо намеревается достичь выигрыша во втором туре.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы президента. По мнению Порошенко, крайне необходимо добиться "тотальной мобилизации патриотов", в первую очередь − на западе и в центре Украины.

"Не следует рассчитывать, что победа уже у нас в кармане. Чтобы ее обеспечить, сейчас, с сегодняшней минуты, нам нужна тотальная мобилизация всех украинских патриотов. Сама по себе победа не придет. Тотальная мобилизация всех, кто борется за Украину, отбросив все политические окраски, отбросив все обиды, можем объединиться. Приколы закончились", — цитирует президента пресс-служба.

Напомним, по состоянию на утро 1 апреля в Центризбиркоме обработали 42,73% протоколов. Лидерство уверенно захватил и держит Владимир Зеленский (30,23% голосов, 2 млн 187 тысяч 986 избирателей). Вместе с ним во второй тур выборов президента Украины выходит Петр Порошенко (16,63% голосов, 1 млн 204 тысячи 289 избирателей).

К слову, до этого журналист и замдиректора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев прямо назвал предателями тех украинцев, которые прологосовали на выборах президента за Зеленского.