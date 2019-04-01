"Теперь вы в армии": В Украине стартовал весенний призыв-2019 - кого "загребут"

Призывники / Униан

В Украине с 1 апреля 2019-го начался весенний призыв на срочную военную службу.

Согласно недавнему решению Кабмина, с апреля по июнь планируется призвать 18 752 гражданина Украины. Из них в ВСУ попадут 9 тысяч человек, в Нацгвардию — 5152, в Госпогранслужбу — 4 тысячи, в Государственную специальную службу транспорта — 600 человек.

Призыву подлежать пригодных по состоянию здоровья к военной службе украинцев мужского пола, достигших 20-летнего возраста. Кроме того, призыву подлежат люди, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение либо отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Служить украинцы, не имеющие диплома без высшего образования будут полтора года, а парни со степенью специалиста или магистра – год.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко увеличил сроки призыва на срочную службу. Позднее в Генштабе ВСУ объяснили причину такого решения. До этого в Минобороны рассказали, скольких людей призовут в армию весной-2019.