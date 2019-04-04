Одним солнце, другим – снег: синоптики рассказали, кому не повезло с погодой в Украине в четверг

В Украине в начале апреля обещают снег / 1zoom.ru

Погода 4 апреля в Украине будет преимущественно без осадков. А вот на востоке страны ожидается небольшой дождь с мокрым снегом.

Как сообщил Укргидрометцентр, ветер будет дуть с юго-востока (в восточной части – с северо-запада) со скоростью 5-10 м/с.

Температуру днем обещают в среднем на уровне +9-14 градусов. Холоднее будет на востоке – максимум до +9 градусов. Зато Закарпатье днем прогреется до +13-18 градусов.

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что метеосюрпризов стоит ждать не раньше воскресенья. Так, погода в Украине 7 апреля, на Благовещение 2019, готовит украинцам сюрприз, причем неприятный: атмосферный фронт из Польши принесет дожди. Сначала зальет западную Украину, а уже со второй половины дня – и север страны, включая Киев.

Погода в Киеве 4 апреля будет сухой, солнечной и относительно прохладной – до +10 градусов днем. По прогнозу Укргидрометцентра, будет еще теплее – до +12 градусов в дневное время.

Погода в Украине 4 апреля: карта

Напомним, в Киеве отопительный сезон будет завершен с субботы, 6 апреля. Власти столицы приняли такое решение, основываясь на прогнозе Укргидрометцентра.

Как сообщалось, тепло откладывается до выходных: антициклон принесет ночные морозы. Синоптики прогнозируют всю неделю температуру не выше +14 градусов.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине на Вербной неделе – 15-21 апреля – будет похолодание, ожидается очень ветреная погода.

Напомним, климатологи предупредили о раннем окончании лета в Украине. Погода в августе лета будет характеризоваться осадками и понижением температуры.

Эксперт предупредил, когда ударит жара. В июле в нашей стране ожидается дождливая погода, отметил народный синоптик.

Как сообщалось, синоптик рассказала о погоде до конца весны. В начале апреля возможно серьезное снижение температуры.

Также астролог рассказал, какой будет весна и погода на майские в этом году. Влад Росс считает, что отопительный сезон в Украине в этом году закончится раньше, чем обычно.