В Киеве частично ограничат движение на мосту Патона

Движение по мосту Патона ограничат на четыре дня / УНИАН

В Киеве будет частично ограничено движение на мосту имени Патона в направлении улицы Дружбы Народов.

Ограничение связано с выполнением работ по ремонту покрытия, и будет действовать четыре дня: с 5 по 8 апреля, сообщила пресс-служба Киевавтодора на своей странице в Facebook.

"С 12.00. 05.04.2019 до 22.00. 08.04.2019 в связи с выполнением работ по ремонту покрытия на мосту им. Е.А. Патона будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении ул. Дружбы Народов. Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения", - сказано в сообщении.

/ facebook.com/kievavtodor

Ранее Киев запретил все прямые авиаперелеты с Россией.