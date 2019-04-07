Российский боевой корабль "популял" снарядами в Черном море - СМИ

Фрегат Адмирал Григорович / Владимир Пасякин/ РГ

Экипаж фрегата Черноморского флота Российской Федерации Адмирал Григорович произвел учебные артиллерийские стрельбы в черноморской акватории.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Крым.Реалии. По словам начальника отдела информационного обеспечения ЧФ РФ Алексея Рулева, российские военные моряки сдали вторую курсовую задачу - "Плавание и ведение боя одиночным кораблем".

"В рамках заключительного этапа подготовки корабля к выполнению задач по назначению, экипаж провел подготовительные и зачетные артиллерийские стрельбы по надводной цели, а также выполнил электронные пуски зенитных ракет и высокоточного оружия по морской цели, имитирующей надводный корабль условного противника", – заявил он.

Напомним, ранее российский истребитель Су-27 пролетел вблизи кораблей Военно-Морских Сил ВСУ, которые выполняли боевые задачи в рамках учений "Казацкая воля-2018". До этого россияне разъярились из-за НАТОвских кораблей возле полуострова Крым.

