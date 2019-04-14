"Германия и Франция зависимы от России": эксперт озвучил решение кризиса в Керченском проливе

Керченский пролив стал для Украины очередной зоной конфликта с РФ / Reuters

Бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Игорь Романенко заявил о необходимости введения миротворцев ООН в зону украино-российского конфликта в Керченском проливе.

Во время чата в Главреде он высказал мнение, что международные наблюдатели сковывали бы действия Кремля в этом регионе и на месте понимали реальную ситуацию, не поддаваясь на уловки российской пропаганды.

"Россия в данной ситуации напоминает Волка из басни Крылова про Волка и Ягненка. "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать", – сказал Волк и "и в темный лес Ягненка поволок". В этом – вся агрессивность российского государства, как говорилось в той же басне: "У сильного всегда бессильный виноват". И со времен Крылова мало что изменилось", - констатировал собеседник.

Читайте также"Риски слишком велики": эксперт спрогнозировал, как Путин использует выборы в УкраинеПо утверждению Романенко, Россия намеренно отказывается от международных наблюдателей в Керченском проливе, чтобы чувствовать себя на этой территории свободно. Он подчеркнул, что Москва заявляла о желании пустить в проблемную зону исключительно представителей Франции и Германии.

"Но соглашается он только потому, что и Германия, и Франция весьма зависимы от России. Вспомните хотя бы о проекте Северный поток-2. Или вспомните Саммит НАТО в Бухаресте в 2008 году, где Путин именно с Меркель договорился, и не в последнюю очередь из-за нее был приостановлен ПДЧ для Украины и Грузии. А обернулось это войнами: сначала в Грузии, затем – в Украине. Так что все страны видят в Украине свой интерес, а не интерес Украины", - подытожил спикер.

Напомним, во время чата в Главреде Романенко также заявил, что милитаризованный Крым представляет собой реальную угрозу для Украины в связи с тем, что он находится в непосредственной близости к материковой части страны.