Порошенко пообещал отменить в Украине должности губернаторов

Петр Порошенко / Instagram Право на владу

Действующий глава Украины Петр Порошенко, который вышел во второй тур выборов президента Украины вместе с шоуменом Владимиром Зеленским, планирует в случае своего переизбрания внести изменения в Конституцию и ликвидировать должности губернаторов.

С таким заявлением он выступил в воскресенье, 14 апреля, во время дебатов на киевском стадионе НСК Олимпийский.

"Должности глав областных государственных администраций будут ликвидированы", - сказал Порошенко. Действующий президент также объяснил, что в Украине исполнительная власть на местах будет передана территориальным громадам, а префекты с контрольными функциями будут отвечать за сохранение целостности страны.

Напомним, ранее Порошенко прокомментировал свои скандальные рекламные борды с Владимиром Путиным, а также объявил об увольнении скандального замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко.