Бойцы ВСУ ликвидировали опасного боевика ДНР из Краснодара: опубликованы фото

Бойцы ВСУ / УНИАН

Бойцам украинской армии в зоне ООС на Донбассе удалось ликвидировать еще одного боевика из группировки ДНР.

Соответствующее сообщение в соцсети Facebook опубликовал офицер ВСУ и волонтер Анатолий Штефан (позывной Штирлиц).

"#200_бригада 11.04.19 пополнилась очередным бойцом. Колосов „Кот" Илья, станица Новопокровская, Краснодарский край, рф. Союз кизячества собирает деньги (скрин) на транспортировку в забытую станицу. Всё будет Украина и победа за нами!" — написал он.

Напомним, ранее бойцы ВСУ на Донбассе ракетами "обратили в пыль" укрепление боевиков, а также ювелирно стерли с лица земли блиндаж боевиков.