Бойцы ВСУ ракетами "обратили в пыль" укрепление боевиков: опубликовано видео

Бойцы ВСУ / УНИАН

Бойцы 46-го добровольческого батальона Донбасс двумя эффектными и точными ракетными выстрелами уничтожили укрепленные позиции боевиков группировки ЛНР в районе Попасной в зоне ООС.

Соответствующий ролик опубликовал в социальной сети Facebook волонтер Юрий Мысягин.

"Район Попасной. Передовые позиции 46-го батальона "Донбасс - Украина". Птички ВСУ. Оттуда по нашим работали? ++ Принял. Сейчас с ответом вылетит птичка. Птичка добрая? В полете - да, летит и никого не трогает, а вот когда прилетает. Сейчас увидишь", − подписал он видео.

Напомним, ранее стало известно о том, что ВСУ получили новое мощное оружие. Позднее на Донбассе украинские бойцы ювелирно стерли с лица земли блиндаж боевиков.