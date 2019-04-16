"Онлайн экшн": офицер ВСУ показал, как на Донбассе российские оккупанты нарвались на мину

На Донбассе российские оккупанты наткнулись на мину, сообщил офицер ВСУ / Reuters

Офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан (позывной — "Штирлиц") сообщил, что на Донбассе российские оккупанты нарвались на свою мину.

На востоке нашей страны пособники противника напоролись на мину и засняли инцидент на видео, написал "Штирлиц" в Facebook.

Офицер показал видео, на котором запечатлена неудача оккупантов. На ролике видно, что на мину нарвались два вооруженных человека, одному из них оторвало ногу.

"Российские оккупанты наткнулись на свою мину и сняли онлайн экшн…", — отметил офицер ВСУ.

Видео, на котором запечатлено, как российские оккупанты нарвались на мину. Видео 18+

Російські окупанти натрапили на свою міну та зняли онлайн екшн. За #репост ++ Акаунт https://www.facebook.com/ukrop.bc заблокований, але підписуйтеся Все буде Україна і перемога за нами!?? Ютуб-канал ?? вдячність за підписку та ? https://m.youtube.com/channel/UCR6KkyVO_4ZgX-HwIhCRgQg Опубликовано Штирлиц - инфо / shtirlitz.info Вторник, 16 апреля 2019 г.

В Telegram-канале Ratnik2nd пособника боевиков "ДНР" Михаила Андроника говорится, что инцидент произошел еще весной 2016 года, а мину заложили ВСУ.

Напомним, в 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

В конце 2018 года генерал-лейтенант украинской армии, командующий Объединенными силами Сергей Наев говорил, что на Донбассе с начала ООС, по данным разведки, были уничтожены около 450 боевиков.